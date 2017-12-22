Fitch вновь дал негативный прогноз по банковскому сектору Азербайджана на 2018 год
22 декабря 2017 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило негативный прогноз по банковскому сектору Азербайджана на 2018 год, отмечается в сообщении агентства.
«Перспективы банковского сектора СНГ, Украины и Грузии в 2018 году в основном стабильны, чему способствуют более благоприятный экономический фон и шаги по снижению давления на качество активов. Агентство пересмотрело прогноз для банковского сектора Казахстана и Белоруссии до стабильного с негативного на фоне поддержки от государства и акционеров. Прогноз по банковскому сектору Азербайджана остается негативным», подчеркивается в сообщении.
По оценкам агентства негативные прогнозы по банковскому сектору Азербайджана связаны «с постоянным давлением на качество активов», пишет «Интерфакс-Азербайджан».
Агентство подчеркивает, что в Азербайджане и Казахстане власти предприняли важные шаги в 2017 году для решения проблем крупных банков и завершением процесса выкупа плохих кредитов Казкоммерцбанка и Международного банка Азербайджана (МБА). «Но многим другим кредиторам все равно необходимо увеличить выделение средств для своих крупных портфелей реструктурированных и валютных кредитов. Некоторые банки среднего размера в Казахстане получили выгоду от государственной поддержки капитала для решения этой проблемы, но в Азербайджане кредиторы часто остаются зависимыми от нормативных ограничений», - отмечает агентство.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад о перспективах развития мировой экономики. Согласно докладу, из постсоветских стран только в Азербайджане в 2017 году ожидается снижение экономического роста на 1%.
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