Белоруссия официально легализовала биткоин
22 декабря 2017 - 18:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который официально разрешает все криптовалюты, майнинг и операции с ними. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщает агентство БЕЛТА.
«Беларусь становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн. У нас есть все шансы стать региональным центром компетенций в этой области», — заявил Лукашенко, пишет Lenta.ru.
Декрет не предполагает никаких ограничений к операциям по созданию, размещению, хранению, отчуждению, обмену токенов, а также деятельности криптобирж и криптоплатформ. «Деятельность по майнингу, приобретению, отчуждению токенов, осуществляемая физическими лицами, не является предпринимательской деятельностью, а токены не подлежат декларированию», — отмечается в сообщении. До 2023 года майнинг, создание, приобретение и отчуждение токенов не будут облагаться налогами.
Основные положения декрета вступят в силу через три месяца после его опубликования.
Курс самой популярной в мире криптовалюты биткойн 22 декабря упал до отметки ниже 12 тысячи долларов.Снижение примерно на 27 процентов стало неожиданным после того, как в последние недели биткоин постоянно дорожал, и его стоимость достигала почти 20 тысяч долларов.
Конкретную причину падения курса биткойна эксперты назвать затрудняются. В то же время все больше политиков, банкиров и других специалистов выступают с критикой криптовалют, указывая на их нестабильность и небезопасность.
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