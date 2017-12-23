Буффон о завершении карьеры: Буду играть до 80 лет

PanARMENIAN.Net - Вратарь итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что будет готов сыграть за команду в 80-летнем возрасте.

«Я даже не знаю, как отвечать на вопросы о завершении карьеры. Я чувствую себя солдатом на службе у клуба и страны. Очень вероятно, что я закончу, но я все равно буду доступен. Но даже в 80 лет, если вдруг не будет других голкиперов, им нужно позвонить мне. Я быстро потренируюсь и выйду на поле», — сказал Буффон, пишет Lenta.ru со ссылкой на Der Spiegel.

В ноябре 39-летний Буффон в слезах объявил об уходе из сборной после поражения от Швеции в стыковых матчах отбора на чемпионат мира-2018. Итальянцы, четырежды побеждавшие на чемпионатах мира, не сумели квалифицироваться на турнир впервые с 1958 года.

Буффон дебютировал за сборную Италии в 1997 году. Он провел за национальную команду 174 матча, стал в ее составе чемпионом мира (2006) и вице-чемпионом Европы (2012).

В составе «Ювентуса» он выступает с 2001 года. Профессиональный дебют голкипера состоялся в 1995 году за «Парму», где он выступал вплоть до перехода в туринский клуб. Буффон — десятикратный чемпион Италии.