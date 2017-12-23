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В Германии снимают комедийный сериал о живущих вместе студентах из Армении и Азербайджана

В Германии снимают комедийный сериал о живущих вместе студентах из Армении и Азербайджана
23 декабря 2017 - 15:59 AMT

PanARMENIAN.Net - В Германии группа единомышленников запустила производство сериала о трех студентах из Армении, Азербайджана и Грузии, которые по стечению обстоятельств поселились в одной квартире в Берлине и вынуждены жить и учиться вместе.

Комедийный сериал станет доступен для зрителей уже в 2018 году, пишет BBC.

По словам одного из создателей сериала Оливера Мюсера, уже готов сценарий, а первый сезон сериала будет выложен на YouTube в 2018 году. Первая версия названия - Dolma Diaries.

«Среди всех тех вещей, из-за которых армяне и азербайджанцы противостоят друг другу - территория, история, еда, международное влияние - мы подумали, что именно еда - это то, что можно использовать для названия комедийного сериала»,- отметил он.

Ранее ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия представленный Азербайджаном рецепт приготовления толмы.

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