В Германии снимают комедийный сериал о живущих вместе студентах из Армении и Азербайджана
23 декабря 2017 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В Германии группа единомышленников запустила производство сериала о трех студентах из Армении, Азербайджана и Грузии, которые по стечению обстоятельств поселились в одной квартире в Берлине и вынуждены жить и учиться вместе.
Комедийный сериал станет доступен для зрителей уже в 2018 году, пишет BBC.
По словам одного из создателей сериала Оливера Мюсера, уже готов сценарий, а первый сезон сериала будет выложен на YouTube в 2018 году. Первая версия названия - Dolma Diaries.
«Среди всех тех вещей, из-за которых армяне и азербайджанцы противостоят друг другу - территория, история, еда, международное влияние - мы подумали, что именно еда - это то, что можно использовать для названия комедийного сериала»,- отметил он.
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