Гендиректор «Боруссии»: Возвращение Мхитаряна возможно только при безумном воображении

PanARMENIAN.Net - Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что возвращение полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна в Дортмунд возможно только при безумном воображении.

«Я знаю финансовые детали перехода Мхитаряна в МЮ как никто другой. Именно поэтому его возвращение возможно только при безумном воображении»,- заявил Ватцке в интервью германскому изданию Bild am Sonntag.

Согласно распространяющимся слухам, миланский «Интер» заинтересован в подписании Генриха Мхитаряна. Боссы клуба не верят, что им удастся переманить армянина на постоянную основу и чувствуют, что более реальным является временный переезд армянина.

20 декабря Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» на 69-й минуте заменил шведского нападающего Златана Ибрагимовича в матче против «Бристоль Сити», а «Манчестер Юнайтед» уступил со счетом 1:2. Последний раз до этого Мхитарян выходил на поле 25 ноября в матче против «Брайтона». Сообщалось, что после того матча у полузащитника возник конфликт с главным тренером МЮ Жозе Моуринью.