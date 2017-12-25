Гендиректор «Боруссии»: Возвращение Мхитаряна возможно только при безумном воображении
25 декабря 2017 - 11:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что возвращение полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна в Дортмунд возможно только при безумном воображении.
«Я знаю финансовые детали перехода Мхитаряна в МЮ как никто другой. Именно поэтому его возвращение возможно только при безумном воображении»,- заявил Ватцке в интервью германскому изданию Bild am Sonntag.
Согласно распространяющимся слухам, миланский «Интер» заинтересован в подписании Генриха Мхитаряна. Боссы клуба не верят, что им удастся переманить армянина на постоянную основу и чувствуют, что более реальным является временный переезд армянина.
20 декабря Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» на 69-й минуте заменил шведского нападающего Златана Ибрагимовича в матче против «Бристоль Сити», а «Манчестер Юнайтед» уступил со счетом 1:2. Последний раз до этого Мхитарян выходил на поле 25 ноября в матче против «Брайтона». Сообщалось, что после того матча у полузащитника возник конфликт с главным тренером МЮ Жозе Моуринью.
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По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
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Результаты девятого тура: Фабиано Каруана – Майкл Адамс 1:0, Вишванатан Ананд – Уэсли Со 0:1, Левон Аронян – Магнус Карлсен 0:1, Ян Непомнящий – Максим Вашье-Лаграв, Сергей Карякин – Хикару Накамура – ничьи
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