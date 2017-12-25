// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Гендиректор «Боруссии»: Возвращение Мхитаряна возможно только при безумном воображении

Гендиректор «Боруссии»: Возвращение Мхитаряна возможно только при безумном воображении
25 декабря 2017 - 11:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что возвращение полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна в Дортмунд возможно только при безумном воображении.

«Я знаю финансовые детали перехода Мхитаряна в МЮ как никто другой. Именно поэтому его возвращение возможно только при безумном воображении»,- заявил Ватцке в интервью германскому изданию Bild am Sonntag.

Согласно распространяющимся слухам, миланский «Интер» заинтересован в подписании Генриха Мхитаряна. Боссы клуба не верят, что им удастся переманить армянина на постоянную основу и чувствуют, что более реальным является временный переезд армянина.

20 декабря Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» на 69-й минуте заменил шведского нападающего Златана Ибрагимовича в матче против «Бристоль Сити», а «Манчестер Юнайтед» уступил со счетом 1:2. Последний раз до этого Мхитарян выходил на поле 25 ноября в матче против «Брайтона». Сообщалось, что после того матча у полузащитника возник конфликт с главным тренером МЮ Жозе Моуринью.

Ссылки по теме:
The Metro: Borussia Dortmund chief explains how Henrikh Mkhitaryan could make emotional return from Manchester United
Bild am Sonntag: Watzke über Micky-Rückkehr, Auba-Wechsel und Trainer-Suche
 Самое значимое
Аронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-РиядеАронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-Рияде
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
Моуринью объяснил, почему не выпускает Мхитаряна на полеМоуринью объяснил, почему не выпускает Мхитаряна на поле
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
Мхитарян вошел в список лучших плеймейкеров 2017 годаМхитарян вошел в список лучших плеймейкеров 2017 года
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
Аронян проиграл Карлсену на супертурнире London Chess ClassicАронян проиграл Карлсену на супертурнире London Chess Classic
Результаты девятого тура: Фабиано Каруана – Майкл Адамс 1:0, Вишванатан Ананд – Уэсли Со 0:1, Левон Аронян – Магнус Карлсен 0:1, Ян Непомнящий – Максим Вашье-Лаграв, Сергей Карякин – Хикару Накамура – ничьи
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Матч-открытие ЧМ-2018 между РФ и Саудовской Аравией станет самым низкорейтинговым в истории
Первая ракетка мира Надаль получил большой кубок победителя турнира в Барселоне за 10 титулов
Роналду: Я лучший футболист в истории
«Мики – армянский герой»: Вышел фильм МЮ о Мхитаряне
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Навальному отказали в регистрации кандидатом на пост президента РФ Собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Навального на выборы президента РФ прошло в рамках закона
Представитель Арцаха в Нью-Йорке коснулся карабахского урегулирования В своем выступлении Аветисян коснулся значимых событий, произошедших в политической и экономической жизни Арцаха в 2017 году
Недовольные требуют вырезать сцены с Мэттом Деймоном из нового фильма Авторы обращения критикуют актера за его позицию в отношении скандалов вокруг сексуальных домогательств в Голливуде
Саргсян едет в Москву на встречу глав стран СНГ В Москве Серж Саргсян примет участие в неофициальной встрече глав государств-участников СНГ