Навальному отказали в регистрации кандидатом на пост президента РФ
25 декабря 2017 - 19:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Центральная избирательная комиссия РФ на своем заседании 25 декабря отказала оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации кандидатом на пост президента страны на выборах 2018 года. Собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Навального на выборы президента РФ прошло в рамках закона, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Но он не может баллотироваться из-за неснятой судимости.
Член комиссии Борис Эбзеев указал, что в 2017 году Навальный был осужден за тяжкое преступление. Согласно российскому законодательству, он не может участвовать в выборах в течение 10 лет после снятия и погашения судимости, пишет Deutsche Welle.
В своем заявлении, опубликованном вскоре после объявления решения ЦИК, Алексей Навальный призвал к забастовке избирателей.
Кроме того, по этой же причине ЦИК отказала в регистрации группе избирателей в поддержку самовыдвиженца журналиста Олега Лурье. По словам Эбзеева, Лурье был осужден на четыре года за преступление, относящееся к числу тяжких, и освободился из мест лишения свободы в 2011 году.
Также отказано в регистрации группе избирателей в поддержку предпринимателя Сергея Полонского. «Анализ документов показал, что количество участников группы, созданной в поддержку самовыдвижения кандидата, было менее 500 человек, что запрещено законом и поэтому является недостаточным для того, чтобы эту группу зарегистрировать», - указал член ЦИК Евгений Шевченко.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский стал первым, кого зарегистрировала ЦИК. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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