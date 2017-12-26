На дорогах Армении местами гололед
26 декабря 2017 - 10:47 AMT
PanARMENIAN.Net - 26 декабря по положению на 10:00 часов на автодорогах Армении местами наблюдается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
27-30 декабря температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градусов.26-30 декабря ожидается погода без осадков.
На автодороге Сотк-Карвачар и на Варденяцском перевале местами наблюдается гололедица.
Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей.С российской стороны скопились 385 грузовиков.
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