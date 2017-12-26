Мхитарян: Моя мотивация - мои болельщики
26 декабря 2017 - 11:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поблагодарил своих болельщиков за «горячую поддержку», оказанную при выборе 10 лучших спортсменов Армении, в число которых вошел и 28-летний футболист. Об этом Мхитарян написал на своей странице в Facebook.
25 декабря стали известны имена десяти лучших спортсменов Армении 2017 года. В их числе были Генрих Мхитарян, Артур Алексанян, Левон Аронян, Григор Мхитарян, Максим Манукян, Оганес Бачков, Симон Мартиросян, Эдгар Степанян, Артур Товмасян, Тигран Киракосян.
«Моя мотивация - мои болельщики. Благодарю всех, кто за меня проголосовал, и армянский народ в целом за горячую поддержку», – отметил Мхитарян.
«Продолжу делать все, чтобы добиться новых успехов и дарить радость моему народу», – заключил футболист.
Лучшие спортсмены Армении были выбраны посредством смс-голосования, которое стартовало 11 декабря.
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По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
Результаты девятого тура: Фабиано Каруана – Майкл Адамс 1:0, Вишванатан Ананд – Уэсли Со 0:1, Левон Аронян – Магнус Карлсен 0:1, Ян Непомнящий – Максим Вашье-Лаграв, Сергей Карякин – Хикару Накамура – ничьи
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