Мхитарян: Моя мотивация - мои болельщики

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поблагодарил своих болельщиков за «горячую поддержку», оказанную при выборе 10 лучших спортсменов Армении, в число которых вошел и 28-летний футболист. Об этом Мхитарян написал на своей странице в Facebook.

25 декабря стали известны имена десяти лучших спортсменов Армении 2017 года. В их числе были Генрих Мхитарян, Артур Алексанян, Левон Аронян, Григор Мхитарян, Максим Манукян, Оганес Бачков, Симон Мартиросян, Эдгар Степанян, Артур Товмасян, Тигран Киракосян.

«Моя мотивация - мои болельщики. Благодарю всех, кто за меня проголосовал, и армянский народ в целом за горячую поддержку», – отметил Мхитарян.

«Продолжу делать все, чтобы добиться новых успехов и дарить радость моему народу», – заключил футболист.

Лучшие спортсмены Армении были выбраны посредством смс-голосования, которое стартовало 11 декабря.