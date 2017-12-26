Осуществляющая денежные переводы в Карабах чешская MoneyPolo попала под запрет в Азербайджане
26 декабря 2017 - 12:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Действие на территории Азербайджана системы денежных переводов MoneyPolo было прекращено. Соответствующее решение Палаты по надзору над финансовыми рынками АР опубликовано 25 декабря.
Действие MoneyPolo на территории Азербайджано прекратили из-за того, что компания осуществляет денжные переводы на территории Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), пишет Sputnik-Азербайджан.
В 2008 году подобная практика была применена Азербайджаном в отношении систем денежных переводов Western Union и MoneyGram. Тогда Western Union и Moneygram полностью приняли требования Национального банка Азербайджана о прекращении сотрудничества с Карабахом.
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