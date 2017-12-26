Надаль планирует завершить карьеру до 36 лет
26 декабря 2017 - 12:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Теннисист Рафаэль Надаль объявил, что планирует завершить карьеру до 36 лет и не планирует играть в возрасте швейцарского теннисиста Роджера Федерера.
«Планирую ли я играть и в 36, как Федерер? Нет. Не собираюсь. У каждого свой путь, и то, что хорошо для одного, не обязательно является таковым для другого. Мне 31 и до возраста Федерера еще довольно далеко»,- сказал испанец, пишет Eurosport со ссылкой на AS.
«Я думаю о том, сколько еще буду играть, но точно не шесть следующих лет. Когда мне было 26, я не думал, что буду играть в 31, а теперь не могу себя представить играющим в теннис в возрасте Роджера. Но точно знать невозможно, потому что это вопрос физического состояния, ментальности и готовности», – сказал он.
Надаль занимает первое место в мировом рейтинге, Федерер – второй. У испанца 16 титулов «Большого шлема», швейцарец выигрывал мэйджоры 19 раз.
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