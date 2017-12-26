// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Авиакомпания Armenia будет осуществлять регулярные рейсы в Германию и Францию

Авиакомпания Armenia будет осуществлять регулярные рейсы в Германию и Францию
26 декабря 2017 - 19:07 AMT

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания Armenia будет осуществлять регулярные рейсы в Германию и Францию. Об этом заявил начальник Управления гражданской авиации при правительстве РА Сергей Аветисян.

По его словам, авиакомпания начнет осуществлять рейсы в Кельн и Лион с 2018 года.

Ранее стало известно, что27 декабря стартуют перелеты по маршруту Ашхабад-Ереван-Франкфурт, которые будут осуществлять Туркменские авиалинии.«Туркменховаёллары» в честь праздников увеличивает число рейсов на внутренних и международных авиалиниях. Так, открывается новый авиамаршрут Ашхабад-Ереван-Франкфурт-Ереван-Ашхабад.

 Самое значимое
Армения вошла в топ-10 популярных среди туристов из ОАЭ странАрмения вошла в топ-10 популярных среди туристов из ОАЭ стран
Так, согласно данным поисковика, жители ОАЭ наиболее часто искали Францию, Турцию, Египет, Грецию, Грузию, Азербайджан, Хорватию, Армению, Черногорию и Камбоджу
В Ереване вновь проведут «Винные дни» в мае 2018 годаВ Ереване вновь проведут «Винные дни» в мае 2018 года
В течение двух дней, с 18:00 до 23:00, улица Саряна будет закрыта для автомобилей, на ней - между перекрестками Туманяна и Арама - будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей вина
В армянском Цахкадзоре появится первая скоростная саночная трасса «Тобогган»В армянском Цахкадзоре появится первая скоростная саночная трасса «Тобогган»
Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
The Smithsonian: Обнаруженный в Армении несколько лет назад леопард дошел до ИранаThe Smithsonian: Обнаруженный в Армении несколько лет назад леопард дошел до Ирана
По словам основателя фонда Рубена Хачатряна, выяснилось, что у зафиксированного на камеру животного было 3 лапы
Partner news
 Статьи
Пыхтите на здоровье

Грузины декриминализировали марихуанну - и что там у армян?

 Самое читаемое в разделе
Дату проведения фестиваля бороды в Армении перенесли на июль 2018 года
Армянские передовые подразделения вооружились новейшими модификациями «Иглы»
Зарплата или удобный график: Чем руководствуются армяне при выборе новой работы
В Армении сохранится дождливая погода
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Скончался автор музыки многих мультфильмов Владимир Шаинский Шаинский известен как автор музыки для мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену. В частности, он написал песню «Голубой вагон», песенки крокодила Гены и старухи Шапокляк
ЦИК России утвердил кандидатуру Собчак на президентских выборах В тот же день Центризбирком зарегистрировал трех уполномоченных представителей непарламентской партии «Гражданская инициатива», выдвинувшей Ксению Собчак кандидатом в президенты
РФ формирует постоянную группировку в Сирии 26 декабря Совет Федерации рассмотрел документ, предполагающий расширение пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе до полноценной военно-морской базы
Глава МИД Германии: Турция в обозримом будущем не станет членом Евросоюза При этом министр выступил за поиск «альтернативных форм более тесного сотрудничества» с этими странами