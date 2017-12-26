PanARMENIAN.Net - Авиакомпания Armenia будет осуществлять регулярные рейсы в Германию и Францию. Об этом заявил начальник Управления гражданской авиации при правительстве РА Сергей Аветисян.

По его словам, авиакомпания начнет осуществлять рейсы в Кельн и Лион с 2018 года.

Ранее стало известно, что27 декабря стартуют перелеты по маршруту Ашхабад-Ереван-Франкфурт, которые будут осуществлять Туркменские авиалинии.«Туркменховаёллары» в честь праздников увеличивает число рейсов на внутренних и международных авиалиниях. Так, открывается новый авиамаршрут Ашхабад-Ереван-Франкфурт-Ереван-Ашхабад.