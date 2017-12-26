Авиакомпания Armenia будет осуществлять регулярные рейсы в Германию и Францию
26 декабря 2017 - 19:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Авиакомпания Armenia будет осуществлять регулярные рейсы в Германию и Францию. Об этом заявил начальник Управления гражданской авиации при правительстве РА Сергей Аветисян.
По его словам, авиакомпания начнет осуществлять рейсы в Кельн и Лион с 2018 года.
Ранее стало известно, что27 декабря стартуют перелеты по маршруту Ашхабад-Ереван-Франкфурт, которые будут осуществлять Туркменские авиалинии.«Туркменховаёллары» в честь праздников увеличивает число рейсов на внутренних и международных авиалиниях. Так, открывается новый авиамаршрут Ашхабад-Ереван-Франкфурт-Ереван-Ашхабад.
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