Александр Григорян назначен главным тренером «Луча-Энергии»

PanARMENIAN.Net - Руководство российского футбольного клуба «Луч-Энергия» определилось с тренерским штабом, который будет работать с главной командой до конца нынешнего сезона. Пост главного тренера займет Александр Григорян, который уже работал с командой в сезоне-2013/14.

Как говорится на официальном сайте клуба, главная задача, стоящая перед Александром Григоряном и его командой, — сохранение прописки в ФНЛ.

«И, говоря откровенно, задача эта очень непростая. Во-первых, у «Луча-Энергии» крайне сложный календарь оставшихся матчей первенства: в первых весенних играх «тиграм» придется помериться силами с командами, претендующими на попадание в стыки, а затем предстоит трехматчевая выездная серия с прямыми конкурентами в борьбе за выживание.

Во-вторых, в отношении клуба до сих пор действует запрет на регистрацию новых футболистов, поэтому Александру Григоряну рассчитывать на возможное усиление состава пока не приходится. Ну и не стоит забывать, что наш клуб до сих пор испытывает весьма серьезные финансовые трудности», — говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что тренерскому штабу, команде и клубу весной будет очень непросто, но тем ценнее окажется успешное достижение цели.

В настоящее время дальневосточный клуб занимает в турнирной таблице Футбольной национальной лиги 15-е место, находясь всего в одном балле от зоны вылета.