Александр Григорян назначен главным тренером «Луча-Энергии»
26 декабря 2017 - 17:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Руководство российского футбольного клуба «Луч-Энергия» определилось с тренерским штабом, который будет работать с главной командой до конца нынешнего сезона. Пост главного тренера займет Александр Григорян, который уже работал с командой в сезоне-2013/14.
Как говорится на официальном сайте клуба, главная задача, стоящая перед Александром Григоряном и его командой, — сохранение прописки в ФНЛ.
«И, говоря откровенно, задача эта очень непростая. Во-первых, у «Луча-Энергии» крайне сложный календарь оставшихся матчей первенства: в первых весенних играх «тиграм» придется помериться силами с командами, претендующими на попадание в стыки, а затем предстоит трехматчевая выездная серия с прямыми конкурентами в борьбе за выживание.
Во-вторых, в отношении клуба до сих пор действует запрет на регистрацию новых футболистов, поэтому Александру Григоряну рассчитывать на возможное усиление состава пока не приходится. Ну и не стоит забывать, что наш клуб до сих пор испытывает весьма серьезные финансовые трудности», — говорится в сообщении клуба.
Отмечается, что тренерскому штабу, команде и клубу весной будет очень непросто, но тем ценнее окажется успешное достижение цели.
В настоящее время дальневосточный клуб занимает в турнирной таблице Футбольной национальной лиги 15-е место, находясь всего в одном балле от зоны вылета.
Самое значимое
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
Результаты девятого тура: Фабиано Каруана – Майкл Адамс 1:0, Вишванатан Ананд – Уэсли Со 0:1, Левон Аронян – Магнус Карлсен 0:1, Ян Непомнящий – Максим Вашье-Лаграв, Сергей Карякин – Хикару Накамура – ничьи
Partner news
Самое читаемое в разделе
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Скончался автор музыки многих мультфильмов Владимир Шаинский Шаинский известен как автор музыки для мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену. В частности, он написал песню «Голубой вагон», песенки крокодила Гены и старухи Шапокляк
ЦИК России утвердил кандидатуру Собчак на президентских выборах В тот же день Центризбирком зарегистрировал трех уполномоченных представителей непарламентской партии «Гражданская инициатива», выдвинувшей Ксению Собчак кандидатом в президенты
РФ формирует постоянную группировку в Сирии 26 декабря Совет Федерации рассмотрел документ, предполагающий расширение пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе до полноценной военно-морской базы
В Армении с марта 2018 года откажутся от приборов и веществ с содержанием ртути Конвенция направлена на сокращение масштабов производства и использования ртути и на изъятие из обращения используемых в быту приборов и веществ, содержащих этот токсичный металл