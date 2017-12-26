Глава МИД Германии: Турция в обозримом будущем не станет членом Евросоюза
26 декабря 2017 - 17:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция и Украина в обозримом будущем не станут членами Евросоюза. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
«Я не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена ЕС», - сказал он, пишет ТАСС со ссылкой на Funke.
При этом министр выступил за поиск «альтернативных форм более тесного сотрудничества» с этими странами. По его мнению, примером таких отношений может стать сделка, подобная той, которую Брюссель пытается добиться с Лондоном.
«Если мы сможем прийти к разумному соглашению, которое будет регулировать отношения с Европой после Brexit, это могло бы стать моделью для других стран: для Украины или для Турции», - пояснил Габриэль.
Говоря о развитии сотрудничества с Турцией, он не исключил, что в итоге можно будет прийти к «более тесной форме таможенного союза». «Но это невозможно до тех пор, пока ситуация в Турции не изменится», - подчеркнул глава германского МИД.
Отношения Германии и Турции в последнее время омрачены многочисленными задержаниями немецких граждан, подозреваемых в связях с террористическими организациями и в попытке организации государственного переворота. По данным германского МИД, всего в Турции в местах лишения свободы содержатся более 50 граждан ФРГ.
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