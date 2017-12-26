// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Армении с марта 2018 года откажутся от приборов и веществ с содержанием ртути

В Армении с марта 2018 года откажутся от приборов и веществ с содержанием ртути
26 декабря 2017 - 17:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения – 85-я страна, которая ратифицировала Минаматскую конвенцию о ртути (Minamata Convention on Mercury). Конвенция для Армении вступит в силу с 13 марта 2018 года, сообщает пресс-служба министерства охраны природы РА.

Армения подписала 10 октября 2013 года Минаматскую конвенцию о ртути, а ратифицировала данный документ 19 октября 2017 года.13 декабря ратификационная грамота сдана на хранение генсеку ООН, который выполняет функции депозитария Минаматской конвенции о ртути.

Конвенция направлена на сокращение масштабов производства и использования ртути и на изъятие из обращения используемых в быту приборов и веществ, содержащих этот токсичный металл.В частности, речь идет о медицинских термометрах, приборах для измерения давления, барометрах и других измерительных приборах, люминесцентных лампах, аккумуляторах, ртутьсодержащих амальгамах в стоматологии, а также некоторых видах мыла и косметики.

Минаматская конвенция, разработанная под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), была принята 9 октября 2013 года на конференции в Минамате (Япония) с участием более тысячи делегатов из 139 стран. 10 октября 2013 года конвенция была открыта к подписанию в Кумамото (Япония).

 Самое значимое
Армения вошла в топ-10 популярных среди туристов из ОАЭ странАрмения вошла в топ-10 популярных среди туристов из ОАЭ стран
Так, согласно данным поисковика, жители ОАЭ наиболее часто искали Францию, Турцию, Египет, Грецию, Грузию, Азербайджан, Хорватию, Армению, Черногорию и Камбоджу
В Ереване вновь проведут «Винные дни» в мае 2018 годаВ Ереване вновь проведут «Винные дни» в мае 2018 года
В течение двух дней, с 18:00 до 23:00, улица Саряна будет закрыта для автомобилей, на ней - между перекрестками Туманяна и Арама - будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей вина
В армянском Цахкадзоре появится первая скоростная саночная трасса «Тобогган»В армянском Цахкадзоре появится первая скоростная саночная трасса «Тобогган»
Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
The Smithsonian: Обнаруженный в Армении несколько лет назад леопард дошел до ИранаThe Smithsonian: Обнаруженный в Армении несколько лет назад леопард дошел до Ирана
По словам основателя фонда Рубена Хачатряна, выяснилось, что у зафиксированного на камеру животного было 3 лапы
Partner news
 Статьи
Пыхтите на здоровье

Грузины декриминализировали марихуанну - и что там у армян?

 Самое читаемое в разделе
Дату проведения фестиваля бороды в Армении перенесли на июль 2018 года
Армянские передовые подразделения вооружились новейшими модификациями «Иглы»
Зарплата или удобный график: Чем руководствуются армяне при выборе новой работы
В Армении сохранится дождливая погода
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Скончался автор музыки многих мультфильмов Владимир Шаинский Шаинский известен как автор музыки для мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену. В частности, он написал песню «Голубой вагон», песенки крокодила Гены и старухи Шапокляк
ЦИК России утвердил кандидатуру Собчак на президентских выборах В тот же день Центризбирком зарегистрировал трех уполномоченных представителей непарламентской партии «Гражданская инициатива», выдвинувшей Ксению Собчак кандидатом в президенты
РФ формирует постоянную группировку в Сирии 26 декабря Совет Федерации рассмотрел документ, предполагающий расширение пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе до полноценной военно-морской базы
Глава МИД Германии: Турция в обозримом будущем не станет членом Евросоюза При этом министр выступил за поиск «альтернативных форм более тесного сотрудничества» с этими странами