В Армении с марта 2018 года откажутся от приборов и веществ с содержанием ртути

PanARMENIAN.Net - Армения – 85-я страна, которая ратифицировала Минаматскую конвенцию о ртути (Minamata Convention on Mercury). Конвенция для Армении вступит в силу с 13 марта 2018 года, сообщает пресс-служба министерства охраны природы РА.

Армения подписала 10 октября 2013 года Минаматскую конвенцию о ртути, а ратифицировала данный документ 19 октября 2017 года.13 декабря ратификационная грамота сдана на хранение генсеку ООН, который выполняет функции депозитария Минаматской конвенции о ртути.

Конвенция направлена на сокращение масштабов производства и использования ртути и на изъятие из обращения используемых в быту приборов и веществ, содержащих этот токсичный металл.В частности, речь идет о медицинских термометрах, приборах для измерения давления, барометрах и других измерительных приборах, люминесцентных лампах, аккумуляторах, ртутьсодержащих амальгамах в стоматологии, а также некоторых видах мыла и косметики.

Минаматская конвенция, разработанная под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), была принята 9 октября 2013 года на конференции в Минамате (Япония) с участием более тысячи делегатов из 139 стран. 10 октября 2013 года конвенция была открыта к подписанию в Кумамото (Япония).