РФ формирует постоянную группировку в Сирии
26 декабря 2017 - 18:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия приступила к формированию постоянной группировки в Тартусе и Хмеймиме в Сирии. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
«На прошлой неделе Верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме», — заявил глава Минобороны на селекторном совещании.
Он поблагодарил парламент за ратификацию соглашений, пишет РИА Новости.
26 декабря Совет Федерации рассмотрел документ, предполагающий расширение пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе до полноценной военно-морской базы. Договор определяет порядок захода российских военных кораблей в сирийские порты, их регистрации и перемещения военной техники. Оговаривается, что одновременно в Тартусе могут находиться 11 кораблей, включая атомные.
Расходы на расширение базы составят 3,2 миллиарда рублей в год. Соглашение действует в течение 49 лет с возможностью его автоматического продления на 25-летние периоды.
Протокол, который регулирует вопросы размещения российской авиационной группы в Сирии, парламент одобрил летом 2017 года.11 декабря президент отдал приказ о выводе значительной части контингента из Сирии после разгрома террористов. При этом заявлялось, что российские базы в Хмеймиме и Тартусе продолжат функционировать.
Самое значимое
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Partner news
Последние новости
В Армении с марта 2018 года откажутся от приборов и веществ с содержанием ртути Конвенция направлена на сокращение масштабов производства и использования ртути и на изъятие из обращения используемых в быту приборов и веществ, содержащих этот токсичный металл
Александр Григорян назначен главным тренером «Луча-Энергии» Как говорится на официальном сайте клуба, главная задача, стоящая перед Александром Григоряном и его командой, — сохранение прописки в ФНЛ
Представлен самый маленький мобильный телефон в мире Сообщается, что разработкой телефона занималась компания Clubit New Media, Ltd. Его длина составляет 47 миллиметров, что составляет половину большого пальца руки
Авиакомпания Armenia будет осуществлять регулярные рейсы в Германию и Францию По его словам, авиакомпания начнет осуществлять рейсы в Кельн и Лион с 2018 года