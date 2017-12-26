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РФ формирует постоянную группировку в Сирии

РФ формирует постоянную группировку в Сирии
26 декабря 2017 - 18:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия приступила к формированию постоянной группировки в Тартусе и Хмеймиме в Сирии. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«На прошлой неделе Верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме», — заявил глава Минобороны на селекторном совещании.

Он поблагодарил парламент за ратификацию соглашений, пишет РИА Новости.

26 декабря Совет Федерации рассмотрел документ, предполагающий расширение пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе до полноценной военно-морской базы. Договор определяет порядок захода российских военных кораблей в сирийские порты, их регистрации и перемещения военной техники. Оговаривается, что одновременно в Тартусе могут находиться 11 кораблей, включая атомные.

Расходы на расширение базы составят 3,2 миллиарда рублей в год. Соглашение действует в течение 49 лет с возможностью его автоматического продления на 25-летние периоды.

Протокол, который регулирует вопросы размещения российской авиационной группы в Сирии, парламент одобрил летом 2017 года.11 декабря президент отдал приказ о выводе значительной части контингента из Сирии после разгрома террористов. При этом заявлялось, что российские базы в Хмеймиме и Тартусе продолжат функционировать.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Россия начала формировать постоянную группировку в Сирии
RFE/RL. Russia Establishing Permanent Presence At Bases In Syria
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