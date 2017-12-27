Стоимость сделки по поставкам РФ Турции ЗРК С-400 составила $2,5 млрд
27 декабря 2017 - 12:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Стоимость сделки по приобретению Турцией у РФ зенитно-ракетных комплексов С-400 составляет 2,5 млрд долларов. Об этом заявил глава российской госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«Российский и турецкий Минфин уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% — российские кредитные средства. Первые поставки планируем начать в марте 2020 года»,- рассказал Чемезов в интервью «Ъ».
Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал приобретение у России С-400 вынужденным шагом. Он пояснил, что Анкара предпочла бы закупить системы ПВО у стран-членов НАТО, однако не смогла договориться на этот счет. По словам Йылдырыма, Турция не намерена отказываться от взаимодействия с альянсом, однако сотрудничество с РФ необходимо ей в связи с отсутствием современной системы противовоздушной обороны.
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