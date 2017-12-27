Вин Дизель возглавил рейтинг самых кассовых актеров 2017 года
27 декабря 2017 - 13:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Успех франшизы «Форсаж 8» («The Fate of the Furious») сделал американского актера Вина Дизеля самым кассовым актером 2017 года. Об этом свидетельствует рейтинг Forbes, основанный на данных Box Office Mojo – сайта, отслеживающего денежные сборы фильмов в прокате.
Как отмечает издание, супергерои и джедаи приносят неплохую прибыль кинопрокатчикам, но все же банк срывают актеры экшн-фильмов.
Второе место рейтинга также благодаря участию в «Форсаже 8» досталось Дуэйну Джонсону, а третью строчку рейтинга заняла исполнительница главной роли в фильме «Чудо-женщина» Галь Гадот. Весомый вклад в ее результат внесло участие в «Лиге справедливости».
В первую десятку вошли также актеры Эмма Уотсон, Джонни Депп, Дэйзи Ридли, Том Холланд, Крис Прэтт, Крис Хемсворт и Джон Бойега.
Ранее Forbes составил список самых переоцененных актеров 2017 года, возглавил который голливудский актер Марк Уолберг. За участие в фильме «День патриота» ему был выдан аванс в размере $68 млн, превысивший мировые кассовые сборы фильма.
Самое значимое
Netflix не будет участвовать в каком-либо дальнейшем производстве «Карточного домика» с участием Кевина Спейси
Перевела «Манюню» на армянский Нарине Гижларян, которая, как и писательница, родом из Берда
Сценарий фильма держится в секрете.
Автор статьи признается, что перед просмотрел фильмы Параджанова «Тени забытых предков» и «Цвет граната», и называет последний самой влиятельной и спорной работой режиссера
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
МИД РФ: Россия поддерживает стремление Еревана и Баку к поиску компромисса в вопросе Карабаха Он также напомнил, что в октябре 2017 года после длительного перерыва в Женеве при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ прошел армяно-азербайджанский саммит
WhatsApp откажется от поддержки некоторых смартфонов в 2018 году С 1 января мессенджер не будет работать на смартфонах, на которых установлена ОС Windows 8.0 и более ранние версии, а также BlackBerry OS или BlackBerry 10
Спецпосланник Путина: На севере Сирии почти не осталось армян Он отметил, что Москва надеется на сотрудничество с церквями в Сирии, которые могут сыграть положительную роль в восстановлении диалога между представителями разных народов
Теннисист Хачанов сыграет на турнире в Монпелье Заявки на турнир, в частности, подтвердили бельгиец Давид Гоффен, французы Жо-Вильфрид-Цонга, Ришар Гаске, Бенуа Пэр, Жереми Шарди и Пьер-Юг Эрбер, а также чех Томаш Бердых и испанец Давид Феррер