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Вин Дизель возглавил рейтинг самых кассовых актеров 2017 года

Вин Дизель возглавил рейтинг самых кассовых актеров 2017 года
27 декабря 2017 - 13:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Успех франшизы «Форсаж 8» («The Fate of the Furious») сделал американского актера Вина Дизеля самым кассовым актером 2017 года. Об этом свидетельствует рейтинг Forbes, основанный на данных Box Office Mojo – сайта, отслеживающего денежные сборы фильмов в прокате.

Как отмечает издание, супергерои и джедаи приносят неплохую прибыль кинопрокатчикам, но все же банк срывают актеры экшн-фильмов.

Второе место рейтинга также благодаря участию в «Форсаже 8» досталось Дуэйну Джонсону, а третью строчку рейтинга заняла исполнительница главной роли в фильме «Чудо-женщина» Галь Гадот. Весомый вклад в ее результат внесло участие в «Лиге справедливости».

В первую десятку вошли также актеры Эмма Уотсон, Джонни Депп, Дэйзи Ридли, Том Холланд, Крис Прэтт, Крис Хемсворт и Джон Бойега.

Ранее Forbes составил список самых переоцененных актеров 2017 года, возглавил который голливудский актер Марк Уолберг. За участие в фильме «День патриота» ему был выдан аванс в размере $68 млн, превысивший мировые кассовые сборы фильма.

Ссылки по теме:
Forbes: Самые кассовые актеры 2017 года. Рейтинг Forbes
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