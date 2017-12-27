Армянка из США подала иск на Apple в размере около $1 трлн

PanARMENIAN.Net - Жительница Калифорнии армянкаВиолетта Майлян в связи с тем, что Apple признала факт намеренного замедления смартфонов, подала на компанию в суд. Документы появились в распоряжении Patently Apple, который следит за патентной деятельностью компании.

Майлян намерена получить у компании возмещение в размере 999999999000 или почти триллиона долларов. Требования жительницы Нью-Йорка Раисы Дрэнтиви оказались меньше — она хочет отсудить 100 миллионов долларов, пишет TJ.

Это далеко не первые иски, поданный против Apple в связи с замедлением работы смартфонов. Однако суммы в заявлениях других истцов сравнительно более скромные.

В декабре компания Apple признала, что производительность некоторых моделей iPhone специально занижается для поддержки работы смартфонов по мере снижения мощность литий-ионных аккумуляторов.