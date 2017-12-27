Во время уборки в Ватикане нашли две 500-летние картины Рафаэля
27 декабря 2017 - 19:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Во время уборки в Музеях Ватикана были обнаружены два полотна итальянского живописца Рафаэля Санти.
Эксперты полагают, что это последние работы художника перед его смертью в 1520 году. Обеим картинам около 500 лет.
«Это невероятное чувство. Зная, что это, вероятно, последние произведения, которые он написал, ты почти чувствуешь присутствие мастера», — заявил главный реставратор Ватикана, ответственный за проект, Фабио Пьячентини, пишет Lenta.ru со ссылкой на CNN.
Работы изображают две женские фигуры, которые олицетворяют Правосудие и Дружбу. Они сохранились на стенах одной из комнат Музеев, где недавно началась уборка.
Реставрацию изображений Рафаэля, а также остальных элементов настенного произведения в помещении планируется закончить к 2022 году. На восстановление комнаты выделят 2,7 миллиона евро.
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