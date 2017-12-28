Bild: Мхитарян хочет вернуться в «Боруссию»

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян хочет вернуться в дортмундскую «Боруссию».

Отмечается, что 28-летний армянин недоволен своим положением в английском клубе и хочет перезапустить карьеру в составе «Боруссии», где он провел три успешных сезона и стал лучшим игроком Бундеслиги в 2016 году.

Ранее гендиректор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что возвращение Мхитаряна в Дортмунд возможно только при безумном воображении.

Мхитарян перешел в «Боруссию» в 2013 году за 27,5 млн евро, а спустя три года был продан в МЮ за 42 млн евро. Полузащитник выступал в составе немецкого клуба на протяжении трех сезонов до перехода в МЮ. За это время он провел 139 матчей во всех турнирах, в которых забил 41 гол.