Фильм о Довлатове выйдет в прокат в марте 2018 года
28 декабря 2017 - 12:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Фильм российского режиссера Алексея Германа-младшего «Довлатов», рассказывающий о жизни известного советского писателя армянского происхождения Сергея Довлатова и вошедший в список претендентов на главный приз Международного берлинского кинофестиваля, выйдет в прокат 1 марта 2018 года. Об этом сообщили прокатчики картины.
«Спешим сообщить, что новый фильм режиссера Алексея Германа-младшего «Довлатов», мировая премьера которого состоится в рамках 68-го Международного берлинского кинофестиваля, выйдет в прокат в России 1 марта 2018 года», - отмечают прокатчики, пишет ТАСС.
Фильм «Довлатов» снят в жанре биографической мелодрамы, он рассказывает о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни писателя. В роли Довлатова снялся сербский актер Милан Марич. Среди других исполнителей - Елена Лядова, Данила Козловский, Антон Шагин, Артур Бесчастный, Светлана Ходченкова.
Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе. С 1944 года и до эмиграции в 1978-м году Довлатов проживал преимущественно в Ленинграде. С сентября 1972 до марта 1975 года Довлатов жил в Эстонии. Для получения таллинской прописки он около двух месяцев работал кочегаром, одновременно являясь внештатным корреспондентом газеты «Советская Эстония». Позже был принят на работу в газету «Моряк Эстонии», где занимал должность ответственного секретаря. Являлся внештатным сотрудником городской газеты «Вечерний Таллин». Летом 1972 года был принят на работу в отделе информации газеты «Советская Эстония». В 1978 году из-за преследования властей Довлатов эмигрировал в США. Писатель умер 24 августа 1990 года в Нью-Йорке от сердечной недостаточности. Наиболее известными произведениями писателя стали «Зона», «Чемодан», «Заповедник» и «Компромисс».
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