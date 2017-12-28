За год в крови 18 азербайджанских спортсменов обнаружили запрещенные препараты
28 декабря 2017 - 17:04 AMT
PanARMENIAN.Net - В 2017 году в крови 18 азербайджанских спортсменов обнаружены запрещенные вещества. Об этом сказала журналистам директор Азербайджанского антидопингового агентства (АMADA) Шафаг Гусейнли.
«В течение года выявлен один случай использования запрещенных препаратов, два случая отказа от допинг-пробы, один случай добровольного признания. Были выявлены различного рода запрещенные препараты», - сообщила Гусейнли, пишет Trend.
По ее словам, 9 азербайджанских спортсменов употребляли анаболики, у троих выявлено наличие в крови гормональных и метаболических анаболиков, у двоих обнаружены диуретики и скрытые вещества, еще двое употребляли стимуляторы, и один спортсмен принимал наркотики.
«У одного спортсмена в крови обнаружили семь различных стероидных препаратов»,- добавила Гусейнли.
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