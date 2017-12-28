В Баку учителя уволили из-за толерантности по отношению к армянам
28 декабря 2017 - 18:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Учитель английского языка бакинской школы №220 Ровшан Азизов, который является сторонником мира между Арменией и Азербайджаном и пропагандировал это среди учеников, лишился работы. Об этом азербайджанским СМИ сообщил сам Азизов, который готовил специальные видеоролики, в качестве сторонника мира между Азербайджаном и Арменией.
Он отметил, что в связи со своим увольнением попросил пригласить в школу педагогический совет, но его просьба не была учтена, пишет Minval.az.
Вместе с тем портал modern.az утверждает, что недавно Азизов одел азербайджанскую школьницу в армянский национальный костюм, сфотографировал ее на фоне армянской церкви в Баку и опубликовал эту фотографию на своей странице в Facebook, что вызвало серьезные протесты.
Ранее в соцсетях распространилась жалоба на этого учителя, в которой отмечалось, что он сам открыто признает, что воспитывает учеников в духе любви к армянам.
PanARMENIAN.Net побеседовал с Ровшаном Азизовым и вскоре опубликует его комментарий.
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