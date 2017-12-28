Названы самые бесполезные гаджеты 2017 года

PanARMENIAN.Net - Эксперты портала Engadget составили список самых бесполезных гаджетов 2017 года.

В их число вошла соковыжималка Juicero, которая уже значится во множестве аналогичных рейтингов. Устройство стоимостью 400 долларов (изначально разработчики хотели получить за него 700) сделано для того, чтобы выжимать сок из пакетов с фруктовым пюре, но не из любых, а из тех, что производит та же компания. Однако вскоре после тестирования выяснилось, что сок из этих контейнеров без особых проблем можно выжимать и руками, пишет РИА Новости.

Есть в списке и наручные часы от компании LG: их эксперты посчитали бесполезными из-за того, что гаджет не может проработать без подзарядки и суток. В рейтинге также значится «умная бейсболка» с Bluetooth-динамиком и встроенным микрофоном. Предполагается, что владелец такого головного убора сможет слушать музыку и разговаривать по телефону, к примеру, во время пробежки. Стоит бейсболка в районе 130 долларов.

Разочаровал обозревателей Engadget и «умный» голосовой помощник Bixby от Samsung — устройство не смогло адекватно реагировать на простые команды пользователей. Одним из самых смешных гаджетов года эксперты признали звуковую маску Hushme. Устройство заглушает голос пользователя во время разговора по телефону, чтобы окружающие люди не слышали личные разговоры или не беспокоились из-за шума, если владелец находится в требующей тишины обстановке. Проблема в том, что со стороны приспособление выглядит как большой кляп, и человек в этой маске получается очень похожим на кинозлодея.