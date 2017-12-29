Бакинец, затравленный за «любовь к армянам»: Я осознавал, какие будут последствия

PanARMENIAN.Net - Учитель английского языка бакинской школы №220 Ровшан Азизов, уволенный за пропаганду толерантности по отношению к армянам, заявил, что не планирует сдаваться и продолжит доносить до азербайджанцев свою идею дружбы двух народов.

Азизов готовил специальные видеоролики в качестве сторонника мира между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, Азизов одел азербайджанскую школьницу в армянский национальный костюм, сфотографировал ее на фоне армянской церкви в Баку и опубликовал эту фотографию на своей странице в Facebook, что вызвало серьезные протесты.

PanARMENIAN.Net побеседовал с учителем, узнал о том, как у него возникла идея о воспитании учеников в духе любви к армянам, а также о его планах на будущее.

«Я учил детей толерантности, демократии, правам человека, равенству, братству. Мы должны быть терпимыми по отношению к другим народам, включая армян, мы должны относиться к другим народам так, как нам бы хотелось, чтоб относились к нам. Армяне и наш народ (азербайджанцы) должны жить в мире, для этих двух стран вполне возможно сосуществовать бок о бок. Мы можем сосуществовать в мире, не проливая кровь друг друга. Война – не решение проблемы»,- сказал Азизов.

Отвечая на вопрос, знал ли он, на какой риск идет, учитывая возможную реакцию азербайджанской общественности, молодой учитель сказал, что пошел на этот шаг осознанно.

«Я понял, что кто-то должен сделать шаг вперед и сказать что-то, чтобы открыть глаза людям. Я знал, что мы можем остановить эту войну и решить этот конфликт, не прибегая к войне. Азербайджанцы – добрый народ, и я уверен, однажды они поймут: я поступаю правильно и говорю правду»,- отметил Азизов, добавив, что народы должны перестать относиться друг к другу с агрессией.

По его словам, к каждой нации следует относиться с любовью и состраданием, независимо от того, к какой расе она принадлежит и какую религию исповедует. Он подчеркнул, что как армяне, так и азербайджанцы должны сделать еще один шаг и научиться относиться друг к другу с уважением.

Рассказывая о своей деятельности в школе, учитель отметил, что родители его учеников знали о его подходе и о том, чему он учит детей.

«Вы поверите с трудом, но родители оказывали мне полную поддержку. Я учил детей тому, что наши отношения с соседними странами должны основываться на взаимном уважении и понимании»,- сказал Азизов и добавил, что все еще поддерживает связь с учениками: «Они мне говорят, что несмотря на то, что меня уволили без причины, они все равно любят меня и всегда будут распространять мои идеи о любви, мире и сострадании».

По его словам, никто не сможет помешать ему в том, что он начал: «Я преображу сознание людей, и хотя сейчас моя жизнь в опасности, моя борьба будет продолжаться».

«Мне грозит большая опасность, но я не думаю, что меня арестуют, правительство не совершит такую ошибку. Я думаю, что разрешение конфликта мирным путем так же и в интересах Азербайджана. Азербайджан и Армения не должны попадать в ловушку других стран. Большие государства вбивают клин между нашими странами, но обычные люди ничего не выиграют от этой войны»,- отметил Азизов.

Говоря о своих планах на будущее, он отметил, что останется в Азербайджане.

«Я останусь в Азербайджане до тех пор, пока люди не поймут меня. Я буду бороться за мир до последней капли моей крови, даже если это будет стоить мне жизни. Я уверен, что Бог рядом со мной, и если я умру, то я не умру как трус»,- заключил молодой учитель из Азербайджана.