Пожар в жилом доме в Нью-Йорке: Более 10 человек погибли
29 декабря 2017 - 10:23 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате пожара в пятиэтажном жилом доме в Нью-Йорке погибли 12 человек. Еще четыре человека получили серьезные ожоги, сообщил мэр Билл де Блазио.
Пожар произошел вечером 28 декабря в жилом доме в нью-йоркском районе Бронкс. Власти города не исключают, что число жертв может возрасти, пишет Deutsche Welle.
Пожар начался на втором этаже, огонь быстро охватил здание, блокировав жильцов на верхних этажах. Причина возгорания пока неизвестна. Один из очевидцев утверждает, что что около дома загорелись мусорные баки, после чего огонь перекинулся на здание.
В тушении огня задействованы 160 пожарных.
Самое значимое
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Partner news
Последние новости
Элина Даниелян - в десятке сильнейших на ЧМ по быстрым шахматам: Аронян - в тридцатке Чемпионкой мира стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь – 11,5 очков. На втором месте ее соотечественница Лэй Тинцзе – 11, на третьем – Элизабет Петц (Германия) – 10,5
В Apple извинились за намеренное замедление старых iPhone Apple заявила, что заменит батареи на меньшие и в 2018 году выпустит программное обеспечение, которое позволит пользователям следить за состоянием батареи телефона
Гололед на некоторых дорогах Армении: Ларс закрыт для грузовиков МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в регионы на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами
Российские деловые туристы чаще проводили корпоративные мероприятия в Армении в 2017 году Исходя из исследования, бизнес-туристы летали в Сочи на 25% реже, чем в 2016 году, предпочитая этому направлению Армению и Грузию