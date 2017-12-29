Пожар в жилом доме в Нью-Йорке: Более 10 человек погибли

PanARMENIAN.Net - В результате пожара в пятиэтажном жилом доме в Нью-Йорке погибли 12 человек. Еще четыре человека получили серьезные ожоги, сообщил мэр Билл де Блазио.

Пожар произошел вечером 28 декабря в жилом доме в нью-йоркском районе Бронкс. Власти города не исключают, что число жертв может возрасти, пишет Deutsche Welle.

Пожар начался на втором этаже, огонь быстро охватил здание, блокировав жильцов на верхних этажах. Причина возгорания пока неизвестна. Один из очевидцев утверждает, что что около дома загорелись мусорные баки, после чего огонь перекинулся на здание.

В тушении огня задействованы 160 пожарных.