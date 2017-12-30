На дорогах Армении местами гололед: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 30 декабря по положению на 11:30 часов на автодорогах Армении местами наблюдается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

На автодороге Сотк-Карвачар и на Варденяцском перевале местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

Организована работа оперативного штаба и оперативных групп Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия во взаимодействии с органами местного самоуправления и другими оперативными службами.

На пропускном пункте Верхнего Ларса есть 2 пункта обогрева, организованы жизнеобеспечение и работа комнаты матери и ребенка.

Проводятся мероприятия по информированию населения, в том числе по каналам радиосвязи.

В 08:30 из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия была получена информация о том, что с 29-30 декабря пропускной пункт Верхнего Ларса пересекло 2003 транспортных средств.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились 350 грузовых автомобилей.