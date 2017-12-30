ИГ приписало себе теракт в Петербурге

PanARMENIAN.Net - Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) приписала себе взрыв в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали 18 человек. Международная организация SITE, отслеживающая сведения об исламистских террористах в интернете, сообщила, что джихадисты передали соответствующую информацию по каналам агентства Amaq.

Атака была осуществлена «связанной с ИГ группировкой», утверждается в сообщении. В нем также подчеркивается, что размещением взрывного устройства занимался «отряд солдат халифата», пишет Deutsche Welle.

Последнее заявление, однако, не согласуется с основной версией следствия, согласно которой оставить рюкзак, начиненный поражающими элементами, в камере хранения мог снятый камерами наблюдения мужчина в зеленой куртке с капюшоном.

Изначально следственные органы возбудили по данному инциденту уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, не исключив другие версии. Президент РФ Владимир Путин стал одним из первых, кто назвал произошедшее терактом.

Как сообщила 29 декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, общее число пострадавших составило 18 человек, причем из них девять оставались в стационарах.

По словам представителя Следственного комитета РФ, мощность взрыва была эквивалентна 200 граммам тротила.