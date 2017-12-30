ИГ приписало себе теракт в Петербурге
30 декабря 2017 - 13:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) приписала себе взрыв в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали 18 человек. Международная организация SITE, отслеживающая сведения об исламистских террористах в интернете, сообщила, что джихадисты передали соответствующую информацию по каналам агентства Amaq.
Атака была осуществлена «связанной с ИГ группировкой», утверждается в сообщении. В нем также подчеркивается, что размещением взрывного устройства занимался «отряд солдат халифата», пишет Deutsche Welle.
Последнее заявление, однако, не согласуется с основной версией следствия, согласно которой оставить рюкзак, начиненный поражающими элементами, в камере хранения мог снятый камерами наблюдения мужчина в зеленой куртке с капюшоном.
Изначально следственные органы возбудили по данному инциденту уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, не исключив другие версии. Президент РФ Владимир Путин стал одним из первых, кто назвал произошедшее терактом.
Как сообщила 29 декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, общее число пострадавших составило 18 человек, причем из них девять оставались в стационарах.
По словам представителя Следственного комитета РФ, мощность взрыва была эквивалентна 200 граммам тротила.
Самое значимое
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Partner news
Последние новости
СМИ: Роналду готов покинуть «Реал» не более чем за €100 млн Португалец уведомил заинтересованных в нем «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед» в том, что будет бороться за уход из испанской команды, если это понадобится
На дорогах Армении местами гололед: Ларс открыт Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились 350 грузовых автомобилей
Кинокритики назвали лучший фильм из вселенной Гарри Поттера «Гарри Поттер и узник Азкабана» вышел в 2004 году и занял 184-е место в рейтинге из 250 лучших фильмов всех времен по версии киноресурса IMDb
Лапшин: Очень скоро приеду в Армению «Кажется, в Армении я побывал везде, ну или почти везде, кроме одного и очень интересного региона - Сюник на юге страны»,- написал блогер