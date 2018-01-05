В HBO подтвердили: Финальный сезон «Игры престолов» выйдет не раньше 2019 года

PanARMENIAN.Net - Финальный сезон сериала «Игра престолов» выйдет в 2019 году. Как объявил телеканал HBO, занимающийся производством сериала, восьмой сезон будет состоять из шести эпизодов. Точная дата премьеры пока не разглашается.

Съемки заключительных серий «Игры престолов» стартовали в минувшем октябре и продлятся до середины 2018 года. Режиссерами финального сезона среди прочих выступят штатные сценаристы сериала Дэвид Бениофф и Ди Би Уайсс, сообщает Meduza со ссылкой на The Guardian.

По словам программного директора HBO Кейси Блойс, для предотвращения возможных утечек создатели «Игры престолов» намерены снять несколько вариантов финальной серии.

Американская фэнтези-сага «Игра престолов», основанная на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина, является одним из популярнейших сериалов в мире и главным хитом канала HBO. Аудитория сериала только в США составляет более 30 миллионов зрителей.

Премьера первого сезона «Игры престолов» состоялась 17 апреля 2011 года. Ранее создатели никогда не делали перерыв более одного года между выходами сезонов сериала. Всего с учетом восьмого сезона в «Игре престолов» насчитывается 73 эпизода.