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Моуринью: Я извинился перед Мхитаряном в присутствии всей команды

Моуринью: Я извинился перед Мхитаряном в присутствии всей команды
6 января 2018 - 16:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо на глазах у всех извинился перед полузащитником сборной Армении и английского клуба Генрихом Мхитаряном за то, что заменил его 5 декабря в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Дерби Каунти», где МЮ одержал победу со счетом 2:0.

«Это несправедливо. Я понимаю, что это несправедливо. И я сказал ему в перерыве, что мне не нравится делать то, что я вынужден сделать. Он не заслужил такого, он играл хорошо. Он ошибся в нескольких моментах, но в целом он сыграл хорошо, и придавал команде хорошую динамику»,- прокомментировал Моуринью, пишет Express.

По его словам, он подумал, что Маркус Рашфорд точно не забьет в этой игре, поэтому не стал терять время и выпустил Ромелу Лукаку.

«Я вынужден был принести в жертву кого-то из игроков, и я сам очень не хотел, чтобы им оказался Мики, но мне пришлось сделать то, что я обычно не делаю. Обычно я не меняю игроков в перерыве, и я извинился перед Мики за это в присутствии всей команды. Он не заслужил такого»,- отметил тренер.

20 декабря Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» на 69-й минуте заменил шведского нападающего Златана Ибрагимовича в матче против «Бристоль Сити», а «Манчестер Юнайтед» уступил со счетом 1:2. Последний раз до этого Мхитарян выходил на поле 25 ноября в матче против «Брайтона». Сообщалось, что после того матча у полузащитника возник конфликт с главным тренером МЮ Жозе Моуринью.

Ссылки по теме:
Express. Man Utd news: Jose Mourinho reveals apology he made to Henrikh Mkhitaryan
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