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На некоторых дорогах Армении гололед: Ларс открыт

На некоторых дорогах Армении гололед: Ларс открыт
8 января 2018 - 10:36 AMT

PanARMENIAN.Net - 8 января, по положению на 09:00, на некоторых автодорогах в Армении местами образовалась гололедица. Об этом сообщает МЧС РА.

На автодороге Сотк-Карвачар и на перевале Варденяц местами образовалась гололедица. На трассе Ереван-Ерасх наблюдается туман.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в регионы на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

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