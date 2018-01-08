На некоторых дорогах Армении гололед: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 8 января, по положению на 09:00, на некоторых автодорогах в Армении местами образовалась гололедица. Об этом сообщает МЧС РА.

На автодороге Сотк-Карвачар и на перевале Варденяц местами образовалась гололедица. На трассе Ереван-Ерасх наблюдается туман.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в регионы на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.