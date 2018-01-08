Усейн Болт планирует начать футбольную карьеру в «Боруссии»
8 января 2018 - 12:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на 100 метров Усейн Болт ищет варианты для начала карьеры футболиста.
«Травма позади, и я снова в отличной форме. В марте пройду просмотр в «Боруссии» Дортмунд, после чего станет ясно, смогу ли я начать футбольную карьеру. Если в Боруссии мне скажут, что я достаточно хорош и что нужно немного потренироваться, я так и сделаю»,— заявил ямайский спринтер, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Express.
Спортсмен рассказал о мечте выступать за «Манчестер Юнайтед». «Я разговаривал с Алексом Фергюсоном и попросил его замолвить за меня словечко. Он ответил, что, если я буду здоров и в форме, он посмотрит, что можно сделать», — отметил он.
В июне легкоатлет уже рассказывал, что собирается тренироваться с «Боруссией». При этом он является болельщиком «Манчестер Юнайтед» и не раз говорил, что хочет сыграть в их составе.
В августе 2017 года бегун участвовал в эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира в Лондоне, однако получил травму и не сумел финишировать. На том же мировом первенстве он завоевал бронзу в забеге на дистанции 100 метров. Этот турнир стал последним в карьере Болта.
Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Ямаец — рекордсмен мира в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).
Самое значимое
Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
Partner news
Самое читаемое в разделе
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
В Нью-Йорке загорелся небоскреб Trump Tower В результате пожара пострадали два человека, один из них получил серьезные травмы
Власти Грузии переименовывает азербайджанские селения Мамедов отметил, что в отчете указано, что переименованию подвергаются в основном тюркские топонимы и гидронимы, и никоим образом эта политика не коснулось других национальных меньшинств
Начальник Главного штаба ВС РА: В проекте Минобороны «Я» примут участие 120 человек По его словам, вскоре будет объявлено, где солдаты будут проходить службу. Определено, что это будет приграничная часть
Историк: Исполняется 100 лет со дня установления украинско-армянских дипотношений Как отметил Давтян, Украина исторически всегда играла значимую роль в истории армянских диаспор