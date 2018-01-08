Усейн Болт планирует начать футбольную карьеру в «Боруссии»

PanARMENIAN.Net - Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на 100 метров Усейн Болт ищет варианты для начала карьеры футболиста.

«Травма позади, и я снова в отличной форме. В марте пройду просмотр в «Боруссии» Дортмунд, после чего станет ясно, смогу ли я начать футбольную карьеру. Если в Боруссии мне скажут, что я достаточно хорош и что нужно немного потренироваться, я так и сделаю»,— заявил ямайский спринтер, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Express.

Спортсмен рассказал о мечте выступать за «Манчестер Юнайтед». «Я разговаривал с Алексом Фергюсоном и попросил его замолвить за меня словечко. Он ответил, что, если я буду здоров и в форме, он посмотрит, что можно сделать», — отметил он.

В июне легкоатлет уже рассказывал, что собирается тренироваться с «Боруссией». При этом он является болельщиком «Манчестер Юнайтед» и не раз говорил, что хочет сыграть в их составе.

В августе 2017 года бегун участвовал в эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира в Лондоне, однако получил травму и не сумел финишировать. На том же мировом первенстве он завоевал бронзу в забеге на дистанции 100 метров. Этот турнир стал последним в карьере Болта.

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Ямаец — рекордсмен мира в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).