Первый запуск в 2018 году SpaceX: На орбиту выведен секретный спутник Zuma

PanARMENIAN.Net - Американская частная космическая компания SpaceX успешно произвела первый запуск в 2018 году. Ракета Falcon 9 вывела на орбиту секретный спутник под названием Zuma.

Запуск произведен с мыса Канаверал во Флориде около 5 утра (по Еревану) в ночь на 8 января. Для чего и каким агентством будет использован Zuma, неизвестно, пишет Meduza.

Zuma — не первый контракт SpaceX на запуск секретного спутника. В мае 2017 года компания вывела на орбиту аппарат для Национального управления военно-космической разведки США.

В сентябре SpaceX запустила экспериментальный орбитальный самолет ВВС США X-37B.

В 2017 году SpaceX установила новый для себя рекорд, совершив 18 успешных запусков. Первая ступень Falcon 9 была успешно возвращена каждый раз, когда это было запланировано.