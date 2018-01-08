Первый запуск в 2018 году SpaceX: На орбиту выведен секретный спутник Zuma
8 января 2018 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская частная космическая компания SpaceX успешно произвела первый запуск в 2018 году. Ракета Falcon 9 вывела на орбиту секретный спутник под названием Zuma.
Запуск произведен с мыса Канаверал во Флориде около 5 утра (по Еревану) в ночь на 8 января. Для чего и каким агентством будет использован Zuma, неизвестно, пишет Meduza.
Zuma — не первый контракт SpaceX на запуск секретного спутника. В мае 2017 года компания вывела на орбиту аппарат для Национального управления военно-космической разведки США.
В сентябре SpaceX запустила экспериментальный орбитальный самолет ВВС США X-37B.
В 2017 году SpaceX установила новый для себя рекорд, совершив 18 успешных запусков. Первая ступень Falcon 9 была успешно возвращена каждый раз, когда это было запланировано.
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