В Уругвае открылась площадь Армении
9 января 2018 - 12:25 AMT
PanARMENIAN.Net - В Уругвае, в городе Пунта-дель-Эсте, открылась площадь Республики Армения.
В центре открывшейся площади установлена скульптура «Армянская женщина» работы скульптора Гора Давтяна, подаренная городу в знак благодарности за открытие площади в честь Армении, пишет Prensa Armenia.
Проект был разработан посольством Армении совместно с муниципалитетом Мальдонадо в соответствии с резолюцией, принятой в декабре 2015 года. В церемонии открытия площади приняли участие глава департамента Мальдонадо Андрес Антия Беренс, мэр Пунта-дель-Эсте Андрес Джафиф, министр туризма Уругвая Лилиам Кешишян, посол Армении в Аргентине, Уругвае, Чили и Перу Эстер Мкртумян , предстоятель Армянской Апостольской Церкви в Уругвае Акоп Келенджян и представители Армянского национального комитета Уругвая.
Площадь открыли в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Уругваем и Арменией и 100-летия образования армянской диаспоры в Уругвае.
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