Ученые: Физические упражнения продлевают жизнь
10 января 2018 - 10:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Физические упражнения помогают бороться со старением сердечно-сосудистой системы и уменьшают риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли кардиологи Юго-западного медицинского центра Университета Техаса.
В исследовании приняли участие более 50 человек среднего возраста. Добровольцы были разделены на группы, в одной из которых люди в течение двух лет занимались активными физическими упражнениями, а в другой — йогой.
При этом тренировки, которые проводились 4-5 раз в неделю, длились по 30 минут за исключением часовых сессий, когда испытуемые уделяли время прогулкам, аэробике, езде на велосипеде или теннису. В течение первых трех месяцев выполнялись упражнения умеренной интенсивности, а через 10 месяцев — высокой, пишет Lenta.ru.
Оказалось, что у людей в первой группе улучшилось потребление кислорода во время физических нагрузок на 18 процентов, а эластичность мышц левого желудочка сердца увеличилась на 25 процентов.
Согласно рекомендациям исследователей, для получения максимальной выгоды необходимо начать регулярные физические занятия до 65-летнего возраста.
Сидячий образ жизни, наоборот, способствует ригидности сердечной мышцы, что приводит к гипертензии и плохому кровоснабжению.
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