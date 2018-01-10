В Ереване и областях Армении ожидаются осадки

PanARMENIAN.Net - В Армении днем 10 и 12, 13 января ожидается погода без осадков, в вечерние часы 11, ночью 12, 14-15 января в большинстве регионов страны ожидаются осадки, в отдельных местах - усиление ветра до 15-20 м/с.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 14 января повысится на 3-4 градуса, днем понизится на столько же.

В Ереване днем 10 и 12, 13 января ожидается погода без осадков, в вечерние часы 11, ночью 12, 14-15 января ожидаются осадки. Температура воздуха днем прогреется до 9 градусов тепла.