В Ереване и областях Армении ожидаются осадки
10 января 2018 - 13:25 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении днем 10 и 12, 13 января ожидается погода без осадков, в вечерние часы 11, ночью 12, 14-15 января в большинстве регионов страны ожидаются осадки, в отдельных местах - усиление ветра до 15-20 м/с.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью 14 января повысится на 3-4 градуса, днем понизится на столько же.
В Ереване днем 10 и 12, 13 января ожидается погода без осадков, в вечерние часы 11, ночью 12, 14-15 января ожидаются осадки. Температура воздуха днем прогреется до 9 градусов тепла.
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