Основатель Amazon назван самым богатым человеком в истории
10 января 2018 - 12:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Основатель Amazon Джефф Безос назван самым богатым человеком в истории. Согласно рейтингу миллиардеров, составленному агентством Bloomberg, его состояние на 9 января 2018 года оценивается в 105 миллиардов долларов.
Рост состояния Безоса произошел за счет увеличения стоимости акций Amazon, которые в первые дни 2018 года прибавили 6,62 процента и стоили 1,3 тысячи долларов за единицу.
Безос побил рекорд, установленный основателем Microsoft Биллом Гейтсом, капитал которого, по оценкам Bloomberg и Forbes, ненамного превышал 100 миллиардов долларов в 1999 году. Однако после этого он начал падать и, по последним данным, составляет 93,3 миллиарда долларов, пишет Lenta.ru со ссылкой нателеканал CNN.
Безос основал Amazon в 1994 году, за 2016 год оборот компании составил около 136 миллиардов долларов. Помимо акций Amazon, Безосу принадлежат газета The Washington Post и компания Blue Origin, занимающаяся разработкой космического корабля.
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