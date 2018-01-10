Известна дата презентации Samsung Galaxy S9
10 января 2018 - 14:44 AMT
PanARMENIAN.Net - В ходе выставки CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе,один из глав Samsung подтвердил, что компания покажет флагман Samsung Galaxy S9 в феврале на Mobile World Congress.
Долгое время в сети ходили слухи о дате презентации. Утверждалось, что она состоится в ходе мероприятия MWC, пишет iPhones.ru.
Как ожидается, Galaxy S9 получит двойную камеру, примерно как у Note 8, процессор Snapdragon 845 и операционную систему Android 8.0.0 (Oreo). Сканер отпечатков пальцев, в виде прямоугольного выреза, разместится на задней панели, а не будет встроен под стекло. Смартфон сохранит «бескрайний» экран QHD+ (1440×2960) с соотношением сторон 18.5:9, объем оперативной памяти (4 ГБ), а его дизайн не претерпит практически никаких изменений.
Годом ранее Samsung показала Galaxy S8 в марте, а спустя месяц стартовали продажи. Скорее всего, ждать старт продаж Galaxy S9 стоит в марте 2018 года.
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