Alcoexpert о виноделии Армении: Оно в стадии активного возрождения

PanARMENIAN.Net - После периода забвения и молчания, виноделие Армении, уходящее своими корнями в древность, находится в стадии активного возрождения. Такой вывод сделал руководитель группы АЛКОЭКСПЕРТ Юрий Юдич, побывавший в гостях в солнечном Ереване и близлежащих винодельческих регионах.

По его словам,если сегодня Грузия официально считается родиной виноградной лозы, то Армения оспаривает – не безосновательно - право на родину первой винодельни.

«Дело в том, что в 2011 году, в Армении был обнаружен самый старый в мире «винный завод», в пещере «Арени-1» в Вайоц Дзоре. Найдены первые винные пресса, бродильные чаны, различные амфоры и определена примерная дата их происхождения - 4100 г. до н.э.»,- говорится в статье.

«Сегодня в Армении в активном производстве находится около 17300 га виноградников и существует около 400 местных сортов, из которых культивируется 30 белых и 25 красных сортов. Армения активно ищет и успешно находит национальные сорта, такие, например, как Арени или Воскеат»,- рассказывает автор статьи.

Отмечается, чтона сегодняшний день виноделие признано в Армении приоритетным сектором экономики, развитие отрасли утверждено в общем плане стратегического развития страны до 2025 года.Продукция армянских виноделен побеждает на международных престижных конкурсах, например премия журнала DECANTER, Mundus Vini, Muscats du Monde, Le Mondial du Rose, Concours Mondial de Bruxelles и т. д..

В статье также указаны регионы страны, в которых есть винодельни. Так, отмечен Армавир, где есть винедельня KARAS,предприятие MAP, продолжающее традиции производства, заложенные еще в советские времена, винодельня ARMENIA WINE. В Вайоцдзорской области Юдич посетил винодельню Zorah.

«В июне 2016 года CNN включил Вайоц Дзор в список из 15 наиболее привлекательных мест для винного туризма в мире, среди которых были Бордо (Франция), Риоха (Испания), Мендоса (Аргентина), Тоскана (Италия)»,- говорится в статье.

В Арагацотне автор отметил винодельни «Воскеваз», ArmAs,Van Ardi и другие.

«Помимо правильной государственной политики, исторической традиции и удачного терруара, одна из главных сил, влияющих на армянское виноделие сегодня – это менталитет армян, вернувшихся на родину, для того чтобы заниматься возрождением винной культуры. Они несут в себе перфекционизм современного мирового виноделия – будь то влияние Италии, Франции или Нового Света. Но не только это… Вино для вернувшихся на родину армян – это способ выразить свои чувства к родной земле. Любовь к своему народу, к своей истории, почтение к своим предкам... Именно эта страсть движет сегодня армянским виноделием – и на таком «горючем» этот локомотив будет нестись вперед стремительно и бесповоротно»,- заключает автор статьи.