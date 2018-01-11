США внесли Армению в список безопасных для поездок американцев стран

PanARMENIAN.Net - Госдепартамент США 10 января опубликовал новые рекомендации относительно безопасности путешествий в страны мира для американских граждан. Все государства в списке разделены на четыре категории.

Армения попала в первую категорию стран, где самый низкий консультативный уровень для риска безопасности, как отметили в Госдепе, и достаточно соблюдать стандартные меры предосторожности.

В эту же категорию вошла большая часть стран мира, в частности Австрия, Канада, Швейцария, скандинавские страны, все восточноевропейские государства Евросоюза, почти все бывшие республики СССР, кроме России, Украины и Азербайджана, а также многие другие государства.

Соседний Азербайджан вошел во вторую группу, где, по оценке Вашингтона, необходима повышенная осторожность, что связано с угрозой терроризма в стране.Из-за угрозы терактов в эту категорию попали многие западноевропейские государства, включая Германию, Великобританию и Францию. Сюда же отнесена и Украина в связи с «преступностью и беспорядками».

Россия попала в третью группу стран, путешествия в которые власти США рекомендует пересмотреть.Россия оказалась в этой категории, так как в стране сохраняется опасность терроризма, а американские граждане часто подвергаются различным притеснениям, говорится на сайте Госдепа. В эту же группу вошли Турция, Пакистан, Куба и другие страны.

Из-за возможной угрозы жизни американские власти не советуют своим гражданам ездить в страны четвертой категории, где оказались Афганистан, Ирак, Иран, Ливия, Северная Корея, Сирия, Сомали и ряд других государств.