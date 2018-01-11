Граждане Армении и Таджикистана смогут ездить друг к другу без виз

PanARMENIAN.Net - Армения и Таджикистан отменили визовый режим. На заседании Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям 11 января обсуждался законопроект о ратификации «Соглашения между правительством Республики Армения и правительством Республики Таджикистан о взаимных поездках граждан».

«Это довольно стандартное соглашение по всем своим условиям и относится к тому, чтобы граждане Армении и Таджикистана без виз могли совершать взаимные визиты», – заявил основной докладчик, заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, пишет Aysor.am.

По словам замглавы МИД РА, условия соглашения являются стандартными, иными словами, граждане РА и Таджикистана могут находиться на территории этих стран в течение полугода, но не более 90 дней.

Депутат НС РА от оппозиционной фракции «Царукян» Араик Агабабян поинтересовался, есть ли разница между сроками данного соглашения и сроками подписанных с бывшими странами СССР договоров. Замглавы МИД Армении ответил, что разницы нет.

В свою очередь депутат от правящей Республиканской партии Армении (РПА) Карен Бекарян спросил, не послужит ли данное соглашение прецедентом для того, чтобы и другие договоренности в рамках СНГ начали дополняться в двустороннем формате.

Основной докладчик ответил, что это не прецедент, а почти завершение процесса.

Проект соглашения был одобрен комиссией и включен в повестку предстоящего 15 февраля заседания Национального Собрания Армении.