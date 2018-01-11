Граждане Армении и Таджикистана смогут ездить друг к другу без виз
11 января 2018 - 15:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения и Таджикистан отменили визовый режим. На заседании Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям 11 января обсуждался законопроект о ратификации «Соглашения между правительством Республики Армения и правительством Республики Таджикистан о взаимных поездках граждан».
«Это довольно стандартное соглашение по всем своим условиям и относится к тому, чтобы граждане Армении и Таджикистана без виз могли совершать взаимные визиты», – заявил основной докладчик, заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, пишет Aysor.am.
По словам замглавы МИД РА, условия соглашения являются стандартными, иными словами, граждане РА и Таджикистана могут находиться на территории этих стран в течение полугода, но не более 90 дней.
Депутат НС РА от оппозиционной фракции «Царукян» Араик Агабабян поинтересовался, есть ли разница между сроками данного соглашения и сроками подписанных с бывшими странами СССР договоров. Замглавы МИД Армении ответил, что разницы нет.
В свою очередь депутат от правящей Республиканской партии Армении (РПА) Карен Бекарян спросил, не послужит ли данное соглашение прецедентом для того, чтобы и другие договоренности в рамках СНГ начали дополняться в двустороннем формате.
Основной докладчик ответил, что это не прецедент, а почти завершение процесса.
Проект соглашения был одобрен комиссией и включен в повестку предстоящего 15 февраля заседания Национального Собрания Армении.
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