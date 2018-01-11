«Великий мир»: Армянский этнический ресторан - 1-й в списке 10 лучших в мире
11 января 2018 - 19:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский ресторан Chinar занял первое место в списке 10 лучших этнических ресторанов мира, составленном российским изданием «Великий мир».
«Ресторан высокой кухни Армении и Закавказья. Яркие цвета солнечной Армении издалека привлекают внимание. В заведении вам подадут невероятно вкусные блюда в необычной современной подаче. Также в ресторане вы найдете маленький прилавок, где сможете приобрести различные вкусности страны восходящего солнца, как гласит слоган ресторана: «От сердца к сердцу!» - описывает издание ереванский ресторан.
Помиморесторана Chinar, в список вошли Hungarikum Bisztro в Будапеште, Kucukoglu Barbecue Restaurant в Стамбуле, Ise Sueyoshi в Токио, Gramercy Tavern в Нью-Йорке, Pane e Salame в Риме, Bateau le Calife в Париже, «Кафе ПушкинЪ» в Москве, The Golden Chippy в Лондоне и «Стена старого города» в Тбилиси.
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