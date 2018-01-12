В РФ частник впервые купил электростанции для майнинга криптовалют

PanARMENIAN.Net - В России частный инвестор впервые приобрел электростанции для майнинга криптовалют.

Так, бизнесмен Алексей Колесник купил у «Т Плюс» Виктора Вексельберга две небольшие ТЭС в Пермском крае и Удмуртии, на основе которых может создать дата-центр и майнинговую ферму, сообщает «Ъ».

Колесник подтвердил изданию, что рассматривает вариант с майнингом криптовалюты, но скорее на площадке в Удмуртии, тогда как основной проект — создание дата-центра.

«В перспективе есть идея развить дата-центр: это не только майнинг. К тому же есть закон Яровой о том, что информация должна храниться в России, а дата-центр — это обычная серверная комната»,— сказал Колесник.

Издание отмечает, что планам Колесника может помешать низкая эффективность станций ГЭК. По данным аналитиков, расход топлива на этих станциях в полтора раза выше, чем в среднем в российской энергосистеме.

Сейчас Минфин РФ только начинает разрабатывать закон о криптовалютах. В то же время с 1 сентября 2015 года сервера, на которых хранятся персональные данные граждан РФ, должны находиться исключительно в пределах страны. А с 1 июля 2018 года антитеррористический «пакет Яровой» обяжет интернет-компании хранить информацию о фактах приема и передачи данных не менее одного года, а операторов связи — три года.