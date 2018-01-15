На некоторых дорогах Армении гололед: Ларс закрыт
15 января 2018 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - 15 января, по положению на 10:00, на территории Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.
Труднопроходимы автодороги Сотк-Карвачар, Воскепар-Ноемберябн и перевал Варденяц. На автодороге Сисиан-Горис местами образовался гололед, на трассе Горис-Капан наблюдается туман.
В городе Гавар Гегаркуникской области – слабый снег.
МЧС Армении рекомендует водителям ездить на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств.
Согласно данным центра кризисного управления МЧС России по Северной Осетии, 15 января, по положению на 08:00, с российской стороны на границе наблюдается скопление 267 транспортных средств – 210 грузовиков и 57 легковых автомобилей.
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