Мерсон: Мхитарян - один из лучших игроков в АПЛ и нужен «Арсеналу»

PanARMENIAN.Net - Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Пол Мерсон считает, что «канониры» должны обменять чилийского нападающего лондонского «Арсенала»Алексиса Санчеса на полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.

«Думаю, продажа Санчеса в МЮ и приобретение Мхитаряна будет для «Арсенала» хорошей сделкой. Считаю, Мхитарян - один из лучших игроков в АПЛ»,- отметил Мерсон, пишет Sports.ru.

«В МЮ у него пропала уверенность. Если в «Арсенале» он заиграет, как в дортмундской «Боруссии», то «канониры» получат одного из лучших игроков лиги», — заявил Мерсон.

Ранее отмечалось, что «Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за чилийского футболиста, нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.Главный тренер МЮ Жозе Моуринью рассчитывает опередить тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу и предлагает «Арсеналу» около 28 миллионов евро за чилийца, а самому игроку больше 280 тысяч евро в неделю, которые пообещали «горожане».Моуринью готов включить в сделку полузащитника сборной Армении и МЮ Генриха Мхитаряна.