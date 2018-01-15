Отец раненного в пермской школе 10-летнего армянина рассказал подробности происшествия
15 января 2018 - 18:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Папа 10-летнего армянина Менуа Аброяна, пострадавшего во время резни в школе, приехал в краевую детскую больницу, где сейчас находится его сын и его одноклассники. Аргищти Аброян рассказал некоторые подробности инцидента.
Ранее сообщалось, что двое напали на пермскую школу. Инцидент произошел в школе № 127 с углубленным изучением отдельных предметов (находится в Мотовилихинском районе) 15 января в 10:19 по местному времени (09:19 по Еревану). Министерство здравоохранения Пермского края сообщает, что всего в результате инцидента пострадали 15 человек, 12 из которых были доставлены в больницы.
«Мой сын ходит в эту школу с первого класса. Нам нравилась эта школа. Как рассказал сынок, примерно в 9:45 к ним в класс влетели два парня. Один подбежал к учительнице и ударил ее ножом, а потом сразу подошел к моему сыну, он сидит впереди, и он порезал его – у сына порезы кожи на голове. Сын быстро вскочил и выбежал в коридор, потом на улицу, добежал до поликлиники на бульваре Гагарина. Там врачи оказали ему помощь. Сейчас моя жена с ребенком находится в больнице, а я ушел с работы, заехал в магазин, везу им продукты»,- рассказал отец мальчика, пишет «Комсомольская правда».
Сейчас раненная учительница Наталья Васильевна находится в МСЧ №4, ей сделали операцию и положили в реанимационное отделение. Пострадавшие школьники сейчас находятся в краевой детской больнице. Сообщается, что двое пострадавших детей в реанимации: у одного из них проникающее ранение глаза, у второго серьезная травма шеи.
Оба нападавших сейчас задержаны. Известно, что один из них - учащийся школы, а второй - недавно выпустился из нее. Кроме того, стало известно, что один из нападавших состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Самое значимое
По его словам, авиакомпания начнет осуществлять рейсы в Кельн и Лион с 2018 года
Так, согласно данным поисковика, жители ОАЭ наиболее часто искали Францию, Турцию, Египет, Грецию, Грузию, Азербайджан, Хорватию, Армению, Черногорию и Камбоджу
В течение двух дней, с 18:00 до 23:00, улица Саряна будет закрыта для автомобилей, на ней - между перекрестками Туманяна и Арама - будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей вина
Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
Partner news
Последние новости
В британском парламенте можно будет поужинать и провести свадьбу В перспективе столовым и банкетным залам планируется присвоить мишленовские звезды
В сети появился трейлер второго сезона сериала «Рассказ служанки» (видео) По словам исполнительного продюсера «Рассказа служанки» Уоррена Литтлфилда, второй сезон расскажет, как появилась Республика Гилеад
СМИ: Роналду хочет покинуть «Реал» Португалец чувствует себя обманутым после того, как президент «Реала» Флорентино Перес не предложил ему новый контракт на лучших условиях, нарушив обещание
Эрдоган планирует уничтожить создаваемые США «силы безопасности границы» в Сирии Он отметил, что турецкие военные продолжат обстрелы позиций сил самообороны сирийских курдов в Африне