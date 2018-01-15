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Отец раненного в пермской школе 10-летнего армянина рассказал подробности происшествия

Отец раненного в пермской школе 10-летнего армянина рассказал подробности происшествия
15 января 2018 - 18:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Папа 10-летнего армянина Менуа Аброяна, пострадавшего во время резни в школе, приехал в краевую детскую больницу, где сейчас находится его сын и его одноклассники. Аргищти Аброян рассказал некоторые подробности инцидента.

Ранее сообщалось, что двое напали на пермскую школу. Инцидент произошел в школе № 127 с углубленным изучением отдельных предметов (находится в Мотовилихинском районе) 15 января в 10:19 по местному времени (09:19 по Еревану). Министерство здравоохранения Пермского края сообщает, что всего в результате инцидента пострадали 15 человек, 12 из которых были доставлены в больницы.

«Мой сын ходит в эту школу с первого класса. Нам нравилась эта школа. Как рассказал сынок, примерно в 9:45 к ним в класс влетели два парня. Один подбежал к учительнице и ударил ее ножом, а потом сразу подошел к моему сыну, он сидит впереди, и он порезал его – у сына порезы кожи на голове. Сын быстро вскочил и выбежал в коридор, потом на улицу, добежал до поликлиники на бульваре Гагарина. Там врачи оказали ему помощь. Сейчас моя жена с ребенком находится в больнице, а я ушел с работы, заехал в магазин, везу им продукты»,- рассказал отец мальчика, пишет «Комсомольская правда».

Сейчас раненная учительница Наталья Васильевна находится в МСЧ №4, ей сделали операцию и положили в реанимационное отделение. Пострадавшие школьники сейчас находятся в краевой детской больнице. Сообщается, что двое пострадавших детей в реанимации: у одного из них проникающее ранение глаза, у второго серьезная травма шеи.

Оба нападавших сейчас задержаны. Известно, что один из них - учащийся школы, а второй - недавно выпустился из нее. Кроме того, стало известно, что один из нападавших состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Ссылки по теме:
Perm.kp.ru: Папа мальчика, пострадавшего во время резни в школе: "Мой сын с ранами сам добежал из школы до поликлиники"
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