В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 16 января по положению на 10:00 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

Труднопроходимы автодорога Сотк-Карвачар и Варденяцский перевал.

На автодороге Сисиан-Капан местами наблюдается гололедица.

МЧС Армении рекомендует водителям ездить на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.