В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт
16 января 2018 - 10:42 AMT
PanARMENIAN.Net - 16 января по положению на 10:00 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.
Труднопроходимы автодорога Сотк-Карвачар и Варденяцский перевал.
На автодороге Сисиан-Капан местами наблюдается гололедица.
МЧС Армении рекомендует водителям ездить на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.
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