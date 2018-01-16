// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт

В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт
16 января 2018 - 10:42 AMT

PanARMENIAN.Net - 16 января по положению на 10:00 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

Труднопроходимы автодорога Сотк-Карвачар и Варденяцский перевал.

На автодороге Сисиан-Капан местами наблюдается гололедица.

МЧС Армении рекомендует водителям ездить на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

 Самое значимое
Авиакомпания Armenia будет осуществлять регулярные рейсы в Германию и ФранциюАвиакомпания Armenia будет осуществлять регулярные рейсы в Германию и Францию
По его словам, авиакомпания начнет осуществлять рейсы в Кельн и Лион с 2018 года
Армения вошла в топ-10 популярных среди туристов из ОАЭ странАрмения вошла в топ-10 популярных среди туристов из ОАЭ стран
Так, согласно данным поисковика, жители ОАЭ наиболее часто искали Францию, Турцию, Египет, Грецию, Грузию, Азербайджан, Хорватию, Армению, Черногорию и Камбоджу
В Ереване вновь проведут «Винные дни» в мае 2018 годаВ Ереване вновь проведут «Винные дни» в мае 2018 года
В течение двух дней, с 18:00 до 23:00, улица Саряна будет закрыта для автомобилей, на ней - между перекрестками Туманяна и Арама - будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей вина
В армянском Цахкадзоре появится первая скоростная саночная трасса «Тобогган»В армянском Цахкадзоре появится первая скоростная саночная трасса «Тобогган»
Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
Partner news
 Статьи
Пыхтите на здоровье

Грузины декриминализировали марихуанну - и что там у армян?

 Самое читаемое в разделе
На дорогах Армении местами гололед: Ларс открыт
Гололед на некоторых дорогах Армении: Ларс закрыт для грузовиков
На дорогах Армении местами гололед: Ларс открыт
Член ИГ пытался въехать в Армению: Спецслужбы помешали
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Пиззелли готов вернуться в «Актобе» за вдвое меньшую зарплату В случае достижения договоренности с актюбинским клубом Маркос готов играть за него за зарплату вдвое меньше той, что получает сейчас в Саудовской Аравии, выступая за «Аль-Шабаб»
Моуринью: В прошлом сезоне Мхитарян помог МЮ выиграть Лигу Европы и был важным игроком По его словам, в прошлом сезоне Мхитарян многое сделал для команды, помог выиграть Лигу Европы и был одним из самых важных игроков команды
В Саудовской Аравии впервые за 35 лет показали фильм на широком экране Посетители временного кинотеатра могли не только посмотреть кино, но и купить попкорн
В британском парламенте можно будет поужинать и провести свадьбу В перспективе столовым и банкетным залам планируется присвоить мишленовские звезды