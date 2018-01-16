Парламент Армении осудил геноцид езидов 2014 года в Ираке

PanARMENIAN.Net - Парламент Армении 16 января принял в первом чтении совместное заявление всех парламентских фракций «Об осуждении геноцида в отношении езидского народа в 2014 году, осуществленного на подконтрольных со стороны террористических группировок территориях Ирака».

За принятие проекта проголосовал 91 член парламента, 1 воздержался.

Авторами проекта являются депутаты-езиды Рустам Махмудян и Ваграм Багдасарян. Ранее присоединились депутаты Ваге Энфиаджян, Наира Зограбян, депутат 5-го созыва Теван Погосян и другие.