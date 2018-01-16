Freedom House назвал Армению частично свободной страной с несвободной прессой
16 января 2018 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Свобода в мире – 2018» (Freedom In the World - 2018), согласно которому Армения и Нагорный Карабах включены в группу «частично свободных» стран.
Доклад Freedom In the World – 2018 оценивает ситуацию с правами и свободами для простых граждан в 195-ти независимых государствах и 15-ти спорных территориях. Наихудшим показателем является 0, наилучшим - 100.
Армения набрала 45 баллов, как и в 2017 году, а Нагорный Карабах, вошедший в группу из 15-ти «спорных территорий» - 30 баллов вместо 33-х в 2017 году.
Из соседних стран Армении Грузия также отнесена к группе частично свободных (64 балла), в то время как Турция (32 балла), Иран (17 баллов) и Азербайджан (12 баллов) среди «несвободных» государств.
В докладе отмечается, что выборы в Армении прошли с нарушениями демократических стандартов, правящая партия оказывала давление на оппозицию, запугивала избирателей, злоупотребляла административными ресурсами для сохранения власти.
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