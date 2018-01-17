Сделка между МЮ и «Арсеналом» откладывается из-за требований Мхитаряна
17 января 2018 - 17:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Сделка по обмену полузащитника сборной Армении «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна на чилийского нападающего из «Арсенала» Алексиса Санчеса откладывается из-за требований армянского футболиста в связи с учеличением зарплаты.
Сейчас Мхитарян в составе МЮ поличает 150 тысяч фунтов в неделю. Отмечается,что Санчес уже дал свое согласие, и сделка зависит от решения Мхитаряна, пишет Mirror.
Однако агент армянина Мино Райола пытается перевести Мхитаряна в новый клуб на других условиях, с более высокой зароботной платой.Райола хочет получить большие комиссионные - более 5 млн фунтов стерлингов, и считается, что он воспользуется возможностью, чтобы попытаться пересмотреть условия и других своих подопечных, в том числе и Златана Ибрагимовича.
Как сообщает Sky Sports, в случае, если Генрих Мхитарян примет решение перейти в «Арсенал», произойдет его прямой обмен на Алексиса Санчеса, который не будет включать дополнительной оплаты со стороны «Манчестер Юнайтед». Райола рассказал изданию, что проблемы армянина в МЮ не связаны с главным тренером команды Жозе Моуринью: «Проблемы Мики в «Манчестер Юнайтед» связаны с футбольными причинами. У него нет никаких проблема с тренером, тут дело не в личных отношениях».
Отвечая на вопрос о том, насколько близка к завершению сделка с обменом, он также сказал: «В данный момент достаточно далека, но в жизни все очень быстро меняется».
«Это отличная сделка для «Арсенала». Им нужны игроки класснее и моложе, но они должны вложиться, чтобы получить их. Так что сейчас судьба сделки зависит от «Арсенала», но пока все очень далеко от завершения», заметил агент Мхитаряна.
Ранее Райола заявил, что приобретение МЮ Санчеса зависит от того, согласится ли армянский игрок перейти в «Арсенал» или нет.«Манчестер Юнайтед» не подпишет Санчеса, пока Мхитарян не согласится перейти в «Арсенал», – сказал Райола.
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